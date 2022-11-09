«Отхлестал цветами»: Киркоров ударил букетом члена своей команды на концерте

«Отхлестал цветами»: Киркоров ударил букетом члена своей команды на концерте
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Киркоров заступился за фанатов на своем концерте в Казахстане. Цветами получил член его команды.

На концерте российского артиста Филиппа Киркорова в Казахстане произошел громкий инцидент – звезда ударил кого-то букетом цветов во время выступления. Как оказалось, получил один из членов его команды за то, что не подпускал поклонников слишком близко к сцене. Об этом журналистам рассказала представитель артиста Екатерина Успенская.

Как сообщает телеканал «360», в Интернете появилось видео, на котором поп-король прервал выступление, спустился в зрительный зал и ударил мужчину, сидящего в первом ряду, букетом. Некоторые написали, что он отхлестал кого-то цветами. После он вернулся на сцену и бросил букет на пол. Позже Успенская разъяснила, что получил член команды звезды. Он резковато обошелся с поклонниками.

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