Московский райсуд запретил сайты с инструкциями по изготовлению оружия

Московский райсуд запретил сайты со сведениями об изготовлении оружия дома. Информация могла быть полезна террористам.

Московский районный суд Петербурга запретил 20 сайтов, на которых была размещена информация по изготовлению оружия. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

На 20 ресурсах желающие могли выяснить, как изготовить дробь, порох, пули, пневматическое и короткоствольное стрелковое оружие, револьверы, зажигательные гранаты и другое. По решению суда, данные могли быть использованы для подготовки и реализации теракта. Это стало причиной для запрета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец выиграл суд по делу о штрафе за неявку по повестке. Мужчина якобы не являлся по повестке, но это оказалось не так. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.