Петербуржец выиграл суд по делу о штрафе за неявку по повестке

Петроградский райсуд встал на сторону ошибочно оштрафованного петербуржца. Мужчина якобы не являлся по повестке, но это оказалось не так.

Житель Петербурга выиграл суд у военкомата из-за штрафа за неявку по повестке. Жалобу рассмотрел Петроградский районный суд. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Горожанин был привлечен военным комиссаром Петроградского района к ответственности с назначением штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. Комиссар заявлял, что мужчина не явился по повестке. В своей жалобе истец утверждал, что посещал военкомат. В суде постановление военного комиссара отменили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что немобилизованный петербуржец судится с военкоматом из-за запрета выезда да границу. Мужчина не попал под частичную мобилизацию, однако ему трижды не дали покинуть Россию.