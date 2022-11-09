Немобилизованный петербуржец судится с военкоматом из-за запрета выезда да границу

Немобилизованный петербуржец судится с военкоматом из-за запрета выезда да границу
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербуржца не выпускают из России несмотря на отсутствие повесток. Мужчина обратился в суд.

Петербуржец обратился в Выборгский районный суд с иском против военкомата. Мужчина не попал под частичную мобилизацию, однако ему трижды не дали покинуть Россию. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

У 27-летнего истца категория годности «В» и, по его словам, он не поучал никаких повесток. Несмотря на этот факт, на границе его трижды не выпустили. Он считает, что данные действия незаконны, так как он обладает слабым здоровьем для службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в суды Петербурга поступило 80 исков об оспаривании решений о мобилизации. По состоянию на 2 ноября, в Василеостровском, Петроградском и Пушкинском районных судах было зарегистрировано по одному иску.

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