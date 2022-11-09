В Русском музее выпустили вторую книгу о дворцах, садах и творениях Петра I

В Русском музее выпустили вторую книгу о дворцах, садах и творениях Петра I
Фото: unsplash

Русский музей выпустил новую книгу о деяниях Петра I. Через красочные картинки читатели познакомятся с историей Петербурга.

Русский Музей представил в Петербурге вторую книгу из цикла, посвященного дворцам, садам и творениям Петра I. В игровой форме читатели всех возрастов узнают о творениях царя-реформатора, ознакомившись с красочными страницами.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по словам автора книги, Марии Дмитренко, ей хотелось познакомить читателя с историей основания города, быта, о традиций, культуры того времени, потому что все эти объекты — это из самых первых в Петербурге, все они были основаны по воле императора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что музеи северо-западных регионов России займутся продвижением образа зимы как туристического бренда. Это будет сделано для привлечения туристов.

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В Русском музее выпустили вторую книгу о дворцах, садах и творениях Петра I
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