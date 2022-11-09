Петербуржцам рассказали, как управлять вниманием и концентрацией

Петербуржцам рассказали, как управлять вниманием и концентрацией
Фото: Unsplash

Специалист рассказала, как сохранить концентрацию. Оказалось, не стоит перегружать себя.

Клинический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Анастасия Егорова рассказала петербуржцам о способах управления вниманием и концентрацией. Дело в том, что периодически многие сталкиваются с проблемой невозможности контролировать себя.

Как сообщает «МК в Питере», человеческий мозг всегда работает в режиме многозадачности. Рассеянность сказывается не только на продуктивности в работе, но и на качестве жизни. Несмотря на такую особенность человеческого организма, постоянная многозадачность вредна – это изнашивает работу мозга. Чтобы не впадать в рассеянность, эту функцию организма стоит задействовать только для того, чтобы увеличить эффективность и качество своей работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредила о риске цирроза печени из-за чрезмерного употребления лекарств. Лечась от одного недуга без врача, можно приобрести еще один.

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