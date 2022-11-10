Казус в Пулково: мужчина забрался в канализационную трубу и застрял

Казус в Пулково: мужчина забрался в канализационную трубу и застрял
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Казус в Пулково: мужчина забрался в канализационную трубу и застрял

В Московском районе Санкт-Петербурга произошло необычное происшествие. Мужчина по неизвестным причинам забрался в канализационную трубу и застрял.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, спасателям пришлось буквально выкапывать петербуржцы из-под асфальта. Перед тем, как застрять, он спустился в канализацию, после чего залез в водоотводящую трубу диаметром 300 миллиметров. По ней он двинулся к другому колодцу, в котором застрял почти через 12 метров. После этого мужчина начал звать на помощь.

Чтобы освободить его из плена спасатели провели комплексные работы, в ходе которых асфальт разламывали экскаватором, после чего выкопали огромную яму и разобрали трубу. После нескольких часов спасательной операции мужчину освободили.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали 13 человек по делу о барном мошенничестве на Рубинштейна.

МЧС России пулково спасатели


 

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