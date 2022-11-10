В Петербурге 29 ноября состоится конкурс «Доверие потребителя»

В Петербурге 29 ноября пройдет конкурс «Доверие потребителя». О результатах станет известно в феврале 2023 года.

В зале ученого совета СПбГАСУ на 2-й Красноармейской улице, 4 в Петербурге 29 ноября состоится заседание Экспертного совета XV конкурса «Доверие потребителя». Начало регистрации – в 9:30. Мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00. Проход по спискам.

На заседании 45 финалистов в 13 номинациях выступят с презентациями своих компаний и проектов и ответят на вопросы 42 экспертов. После начнется закрытая часть — специалисты заслушают итоги анализа конкурсной документации финалистов, проведенного независимым консультантом компанией Nikoliers, и анонимно проголосуют. Победителей выберет Оргкомитет конкурса основываясь на сумме голосов, отданных потребителями — в Сети, независимым консультантом — в результате анализа конкурсной документации и экспертами — в ходе тайного голосования на заседании Экспертного совета. Результаты огласят в феврале 2023 года.