В двух районах Петербурга перекроют дороги с 12 ноября

В Санкт-Петербурге с 12 ноября вводятся ограничение на проезд транспорта в Василеостровском и Пушкинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В период с 12 по 13 ноября в связи с ремонтом инженерных коммуникаций будет закрыт проезд по проспекту КИМа от Железноводской улицы до Уральской улицы.

Также в Шушарах будет введено ограничение на движение транспорта сроком на месяц – до 12 декабря. Для автомобилистов будет недоступен проезд по Московскому шоссе от Ленсоветовской дороги до границы с городом. Также нельзя будет проехать по Колпинскому шоссе, со стороны Софийской улицы, у Московского шоссе.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что в Василеостровском районе ремонт трамвайных путей ограничит движение до 30 декабря. Движение перекроют по Наличной улице от Малого проспекта Васильевского острова до улицы Нахимова.