В Василеостровском районе ремонт трамвайных путей ограничит движение до 30 декабря

В Василеостровском районе ограничат движение почти до Нового года. Об этом сообщили в ГАТИ.

В период с 11 ноября по 30 декабря в Василеостровском районе Петербурга будут проводиться ремонтные работы на трамвайных путях. По этой причине автомобилистов ожидает ограничение дорожного движения. Информацией об этом поделились в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Движение будет ограничено по Наличной улице от Малого проспекта Васильевского острова до улицы Нахимова. На транспортных маршрутах это также скажется. Трамвайное движение будет перекрыто от Малого проспекта Васильевского острова до улицы Нахимова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начали работать еще 300 комплексов для контроля скорости. Это поможет снизить аварийность на дорогах. Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации.