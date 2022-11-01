В Петербурге начали работать еще 300 комплексов для контроля скорости

В Петербурге начали работать еще 300 комплексов для контроля скорости
Фото: pxhere

В Петербурге установили еще 300 комплексов для контроля скорости. Это поможет снизить аварийность на дорогах.

В Петербурге начали работу 300 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Теперь их более 900 единиц по всей Северной столице. Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации.

Установку комплексов начали в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город» совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Данные меры помогут снизить уровень аварийности и уменьшить количество ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России ограничили скорость электросамокатов. В России приняли изменения правил дорожного движения, которые касаются электросамокатов. Теперь ездить на них можно не быстрее 25 км в час. Вес подобного электротранспорта, не должен превышать 35 кг.

авто новости СПб Смольный


 

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