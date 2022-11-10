В Петербурге состоится концерт в честь 65-летия российско-китайской дружбы

В Петербурге состоится концерт в честь 65-летия российско-китайской дружбы
Фото: unsplash

Обществу Российско-китайской дружбы исполнилось 65 лет. 14 ноября уникальный симфонический оркестр сыграет в Государственной академической капелле, как только будут подписаны соглашения с «Ленконцертом» и творческими ВУЗами города.

«В результате работы такой команды, такого оркестра и может достигаться то самое взаимопроникновение культур русского и китайского народа, которое, мне кажется, сегодня очень актуально, своевременно»,цитирует телеканал «Санкт-Петербург» ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексея Васильева.

Оркестром, составленным российскими и китайскими выпускниками, руководят Виктория Добровольская и Тунжо Чжан – две женщины-дирижера, обучавшиеся в Санкт-Петербургской консерватории.

академическая капелла Китай и Россия оркестр


 

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