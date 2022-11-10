В Сестрорецке пенсионер потерял почти миллион рублей, пытаясь защитить свои деньги

В Сестрорецке 74-летний пенсионер стал жертвой телефонного мошенника, убедившего его, что он – сотрудник «Сбербанка» и хочет помочь пострадавшему уберечь деньги от посягательств.

Как стало известно Gazeta.spb, 8 ноября примерно в 17:30 пенсионер ответил на звонок от неизвестного, который представился сотрудником ПАО

«Сбербанк». По словам злоумышленника, со счетом потерпевшего совершались мошеннические действия. Во избежание потери средств он предложил жителя Сестрорецка перевести деньги на «безопасный счет».

Следуя указаниям мошенника, пенсионер перевел 992 000 рублей через мобильные приложения банков «Почта-Банк» и «Альфа-Банк». Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что лжесотрудник «Центробанка» увел у пенсионера больше 1,5 млн рублей. Злоумышленник действовал схожим образом.