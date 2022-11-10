Лжесотрудник «Центробанка» увел у пенсионера больше 1,5 млн рублей

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратился пенсионер, которого обманом вынудили перевести псевдо-сотруднику «Центробанка» больше 1,5 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.spb, в среду, 9 ноября, в полицию обратился пенсионер, 1944 года рождения, проживающий на улице Партизана Германа в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Двумя днями ранее ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Центробанка».

По словам злоумышленника, на счету потерпевшего происходят мошеннические действия. Чтобы сберечь средства пенсионеру требовалось перевести деньги на безопасный счет.

Поверив мошенникам, петербуржец перевел 1 566 000 рублей на указанные счета через банкомат «Альфа-банка». Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb рассказала, как мошенники зарабатывают на пользователях «Госуслуг».