«Липовый» налог: как мошенники зарабатывают на пользователях «Госуслуг»

Мошенники в Сети постоянно разрабатывают уловки для владельцев аккаунтов на «Госуслугах». На них могут попасться не только пенсионеры, но и более молодые пользователи.

Россиянам приходится быть все бдительнее – мошенники не дремлют и постоянно прибегают к своим схемам, варьируя их под конкретный случай. Одни специализируются на телефонных звонках, внушая пенсионерам, что их деньги необходимо перевести деньги на «безопасный счет» или срочно нужно «решить вопрос» с родственниками, якобы попавшими в ДТП, а другие – на Сети. Ежедневно в Петербурге совершаются множество преступлений по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Если жертвами телефонных злоумышленников чаще всего становятся пожилые люди, то на уловки сетевых могут попасться и более молодые граждане. Преступники пользуются отработанными схемами, меняя информацию для конкретной жертвы. В известных банках о некоторых из них почти ничего не знают.

На почты пользователей портала «Госуслуг» может прийти письмо с уведомлением о якобы задолженности по оплате налога на имущество. Сообщение выглядит, как официальное и не вызывает подозрений. Внутри него на слове «оплатить» установлена гиперссылка для внесения средств. При переходе по ней, пользователь видит стандартный шаблон для оплаты, который зачастую используют интернет-магазины. После ввода данных банковской карты платеж проходит и приходит смс-оповещение от банка с кодом подтверждения. Однако после оказывается, что на «Госуслуги» не приходят деньги за налог.

В таком случае необходимо позвонить в банк и заблокировать свою банковскую карту, рассказав о схеме злоумышленников оператору. После следует обратиться в полицию. Мошенники не указывают в поддельном уведомлении круглую сумму, например, 1000 рублей, вероятно, чтобы не вызвать подозрений. Прежде чем оплачивать «липовый» налог, стоит проверить задолженность непосредственно на сайте или в приложении «Гослуслуг».

В Центробанке в 2022 году зафиксировали увеличение количества переводов на 8,5% в пользу мошенников сравнительно с 2021 годом. Об этом свидетельствуют данные регулятора за первый квартал текущего года. В период с января по март граждан обманули 237 737 раз.