В Кировском районе Петербурга движение перекроют из-за съемок фильма

В Кировском районе Петербурга движение перекроют из-за съемок фильма
Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге 13 января будут проходить съемки художественного фильма «Комитет». В связи с этим движение по ряду улиц Кировского районе будет ограничено, сообщили в пресс-службе Смольного.

В период с 07:00 до 18:00 проезд транспорта будет недоступен по Сивкову переулку на участке от Тракторной до Балтийской улицы. Ограничения распространятся также на Балтийскую улицу: она будет закрыта от Кировской площади до Майкова переулка.

Кроме того, движение перекроют в Тургеневском переулке, а также в Лермонтовском от Балтийской до улицы Швецова.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в двух районах Санкт-Петербурга перекроют дороги с 12 ноября. Автомобилисты столкнутся с ограничениями в Василеостровском и Пушкинском районах, согласно информации пресс-службы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

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