Архитекторы представили внешний вид аэропорта Левашово

Специалисты архитектурной мастерской Ingmar Architects показали общественности внешний вид воздушной гавани на базе аэродрома «Левашово». Демонстрация проекта состоится на VIII биеннале «Архитектура Петербурга», сообщают организаторы.
Согласно описанию, опубликованному в telegram-канале, на территории аэродрома будет находиться малая архитектурная форма в виде Земного шара с логотипом ПАО «Газпром». Фигура должна возвышаться над круглым декоративным бассейном – вокруг него будет сформировано круговое движение транспортных средств.
Поверхность воды, по замыслу авторов, в ясную погоду будет отражать лучи солнца на поверхности шара, создавая у зрителя визуальное ощущение полета над землей.
Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге состоится презентация проекта аэропорта «Левашово».