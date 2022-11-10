В Петербурге представят проект аэропорта «Левашово»

Проект будущего аэропортового комплекса, обустроенного на базе военного аэродрома «Левашово» представят на VIII биеннале «Архитектура Петербурга».

«Мы представляем удивительный для нашего времени проект, разработанный архитектурной мастерской INGMAR ARCHITECTS, который будет демонстрироваться на VIII биеннале «Архитектура Петербурга» 23-27 ноября в Российском этнографическом музее», – Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»», – сообщают организаторы мероприятия в социальных сетях.

Как сообщается, взлетно-посадочная полоса аэродрома протяженностью свыше 2,6 километра восстановят. Новый аэропорт сможет пропускать 250 человек в час.

Также в сообщении отметили, что на взлетно-посадочной полосе будет расположена картина-разметка. У нее будет два назначения: радовать пассажиров, а также служить ориентиром для пилотов во время взлета и приземления.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге 4 авиаперевозчика получат субсидии на развитие.