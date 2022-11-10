В Петербурге 4 авиаперевозчика получат субсидии на развитие

В Петербурге 4 авиаперевозчика получат субсидии на развитие
Фото: Baltphoto

Четыре авиакомпании получат свыше 151 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга – эти средства пойдут на дальнейшее развитие. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

В получении субсидий было одобрено ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», АО Авиационная компания «РусЛайн», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», а также АО «Ред Вингс». Субсидирование коснется сразу нескольких маршрутов: из Петербурга в Курск, Липецк, Тамбов, Брянск, Калугу и в другие города.

Следует отметить, что комитет каждый год выделяет субсидии для поддержки организаций на безвозмездной основе. Полученные средства позволяют компаниям-перевозчикам возместить недостаток доходов и компенсировать траты, связанные с оказанием услуг.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что каждый шестой житель России мечтает о продлении новогодних каникул.

авиакомпании бюджет Петербурга субсидии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Казна Петербурга пополнилась на один трлн рублей
МЧС: 11 ноября в Петербурге будет ветрено
С 11 декабря из Петербурга в Павловск запустят тактовое движение электричек
Виртуальный эксперт: билайн научился выявлять проблему на сети до ...
Петербуржцев оставили без новогоднего салюта и новых украшений
В Госдуме поддержали проект о зачислении детей под опекой одной семьи в ...
Перфоманс или жизненная необходимость: над каналом Грибоедова развесили белье
Петербургу возместят почти 27 млн рублей за Евро-2020