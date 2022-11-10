В Петербурге 4 авиаперевозчика получат субсидии на развитие

Четыре авиакомпании получат свыше 151 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга – эти средства пойдут на дальнейшее развитие. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

В получении субсидий было одобрено ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», АО Авиационная компания «РусЛайн», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», а также АО «Ред Вингс». Субсидирование коснется сразу нескольких маршрутов: из Петербурга в Курск, Липецк, Тамбов, Брянск, Калугу и в другие города.

Следует отметить, что комитет каждый год выделяет субсидии для поддержки организаций на безвозмездной основе. Полученные средства позволяют компаниям-перевозчикам возместить недостаток доходов и компенсировать траты, связанные с оказанием услуг.

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