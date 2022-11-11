Просто и понятно о важном: билайн внедряет в своих сервисах «ясный язык»

В ходе конференции «Национальная технологическая революция 20.35», прошедшей в Санкт-Петербурге, билайн сообщил о внедрении «ясного языка». Это упростит клиентам с особенностями восприятия получение информации о компании.

билайн продолжает развивать повестку инклюзии и равных прав, совершенствуя свои сервисы и делая их доступными для клиентов. Оператор перевел основные договоры услуг связи и материалы о компании на «ясный язык» (легкая для чтения и понимания информация), чтобы сделать важные документы и сообщения для клиентов максимально простыми и понятными для восприятия.

Концепция «ясного языка» активно развивается в мире: дублирование или «перевод» документации и текстов предназначены для всех, у кого по разным причинам недостаточно хорошо сформирован навык чтения и способность понимать тексты с юридической терминологией. Основная аудитория «ясного языка» – люди с ментальными особенностями, дислексией, миграционным опытом. По данным ВОЗ, аудитория пользователей с дислексией – особенности при чтении или письме, – составляет порядка 700 миллионов человек в мире, в России – почти у 12% населения.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн, сообщила о старте проекта, выступая на конференции «Национальная технологическая революция 20.35» в ходе сессии Агентства Стратегических Инициатив.

Александр Пироженко, директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив (АСИ):

«Мы рады, что компании, подписавшие Национальный инклюзивный договор, демонстрируют такой высокий уровень вовлеченности. Сейчас важно внедрять самые передовые практики, повышающие комфорт и доступность пользования услугами в различных областях. Сегодня связь является важнейшей составляющей нашего общества, и практики, которые внедряет компания билайн, имеют большой потенциал для создания новых трендов для бизнеса и повышения качества жизни для людей с инвалидностью и других уязвимых групп. Широкое внедрение практики «ясного языка» позволит потребителям самостоятельно разобраться в сложной терминологии, например, условиях банковского кредита, медицинских предписаниях, юридических документах. Возможность в полной мере осознавать свои права и обязанности, прописанные в договорах и условиях предоставления услуг, будет способствовать повышению финансовой грамотности населения, а также формированию равного доступа к социальной и экономической жизни для людей с особенностями здоровья».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:

«Адаптация сервисов под концепцию «ясного языка» — очень важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы».

В Петербурге и Ленинградской области билайн развивает не только повестку инклюзии, но и другие социальные направления. В частности, уже много лет оператор сотрудничает с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Для помощи волонтерам отряда используются решения искусственного интеллекта и больших данных. Также оператор работает над увеличением покрытия сети и улучшения качества услуг в регионе. За последние два года новая инфраструктура билайна появилась в более чем 70-ти населенных пунктах 11 районов Ленобласти.

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