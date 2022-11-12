У Витебского вокзала открыли новое общественное пространство

В Адмиралтейском районе стало на одно общественное пространство больше. Его открыли к 185-летию Витебского вокзала.

У Витебского вокзала в Адмиралтейском районе Петербурга появилось новое общественное пространство. Территория является не только зоной отдыха, но и позволяет удобно добраться до вокзала. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Открытие приурочено к 185-летию Витебского вокзала, который был первым в Петербурге. Благоустроенная территория заняла площадь 1250 квадратных метров. Специальные условия в зоне отдыха были созданы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мариинском театре трижды за ноябрь состоится опера Прокофьева «Война и мир». До конца года горожане и гости города смогут посетить оперы и балеты композитора, симфонические и инструментальные сочинения.