В Петербурге будет ветрено 13 ноября: горожанам стоит быть осторожнее

Порывистый ветер разбушуется в Петербурге. Это может быть опасно.

В Петербурге в воскресенье, 13 ноября, ожидаются сильные порывы ветра. Аномальная жара сменится штормовой погодой уже к вечеру субботы. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

В сообщении отмечается, что по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 ноября в Петербурге ночью местами порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Автомобилистам следует проявлять осторожность при парковке авто, пешеходам –избегать дорожных знаков и шатких конструкций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили о подъеме уровня воды в Неве. Особую осторожность следует соблюдать водителям – парковки на набережных могут уйти под воду. Информацией об этом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.