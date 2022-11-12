Петербуржцев предупредили о подъеме уровня воды в Неве

Петербуржцев предупредили о подъеме уровня воды в Неве
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителей Петербурга предупредили о повышении уровня воды в акватории Невы в субботу, 12 ноября. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

В субботу, 12 ноября, над Петербургом может нависнуть водная угроза – ожидается, что поднимется уровень воды в акватории Невы. Особую осторожность следует соблюдать водителям – парковки на набережных могут уйти под воду. Информацией об этом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале.

На данный момент уровень воды поднялся до показателей, близких к наводнению. На некоторых набережных уже заметно увеличилось количество воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам стоит «переобуть» авто перед холодами. По его словам, жители города распрощаются с аномальным теплом уже в ночь с субботы на воскресенье, 13 ноября. До тех пор погода еще будет теплой.

Александр Колесов новости СПб погода


 

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