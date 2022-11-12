В Матвеевском саду открыли памятник Володину

В Матвеевском саду открыли памятник Володину
Фото: пресс-служба Смольного

В Петербурге установили памятник драматургу Володину. Место в Матвеевском саду выбрано не случайно.

В Матвеевском саду на Петроградской стороне в Петербурге в субботу, 12 ноября, открыли памятник драматургу Александру Володину. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Место выбрали не случайно – сад расположен на Большой Пушкарской улице, где драматург долгое время жил и работал над своими произведениями. После церемонии открытия к памятнику возложили цветы. В честь Володина также назван сквер на Васильевском острове. Почти 20 лет в Северной столице проводят «Пять вечеров» имени Александра Володина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появится памятник драматургу Александру Володину. Его установят по инициативе администрации Петроградского района, которая и выступила заказчиком работ по созданию скульптуры.

новости СПб памятник Петроградский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге и Ленобласти ремонт внесет коррективы в расписание электричек
В Матвеевском саду открыли памятник Володину
Певица Долина отреагировала на слухи о романе с другом Джигарханяна
Полиция задержала бармена, подозреваемого в изнасиловании посетительницы на ...
В Петербурге будет ветрено 13 ноября: горожанам стоит быть осторожнее
У Витебского вокзала открыли новое общественное пространство
Петербуржцев предупредили о подъеме уровня воды в Неве
В Тихвине пенсионерка передала лжеследователю 400 тысяч рублей: ...