В Матвеевском саду открыли памятник Володину

В Петербурге установили памятник драматургу Володину. Место в Матвеевском саду выбрано не случайно.

В Матвеевском саду на Петроградской стороне в Петербурге в субботу, 12 ноября, открыли памятник драматургу Александру Володину. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Место выбрали не случайно – сад расположен на Большой Пушкарской улице, где драматург долгое время жил и работал над своими произведениями. После церемонии открытия к памятнику возложили цветы. В честь Володина также назван сквер на Васильевском острове. Почти 20 лет в Северной столице проводят «Пять вечеров» имени Александра Володина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появится памятник драматургу Александру Володину. Его установят по инициативе администрации Петроградского района, которая и выступила заказчиком работ по созданию скульптуры.