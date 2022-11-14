В Пушкинском Петербурга районе повышают транспортную доступность

Власти Санкт-Петербурга улучшают инфраструктуру Пушкинского района с целью повышения транспортной доступности новых ЖК в Шушарах, Славянке и Детскосельском.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, между «Купчино» и Шушарами проведут линию скоростного трамвая. Ее введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Также к 2024 году будет создана трамвайная линия, ведущая в Славянку.

Также власти Северной столицы планируют построить, отремонтировать или провести реконструкцию нескольких магистралей. В перечень проектов входят расширение Колпинского шоссе, продолжение Южно-Волхонской дороги, а также путепровод через железную дорогу за 21-м километром.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что сильный ветер не дал провести работы и перекрыть съезд с КАД на Парашютную. Из-за переноса он был закрыт в период с 23:00 13 ноября по 5:00 14 ноября.