Сильный ветер не дал провести работы и перекрыть съезд с КАД на Парашютную: его закроют 14 ноября

В Приморском районе пришлось перенести работы на КАД из-за погодных условий. Автомобилистам стоит учитывать это ночью 14 ноября.

Минувшей ночью сильный ветер не позволил провести ремонтные работы и закрыть съезд с кольцевой автодороги на Парашютную улицу. Планировалось, что его перекроют в ночь на 13 ноября, однако погода внесла свои коррективы и работы перенесли на ночь 14 ноября. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники собирались провести запланированные работы по монтажу путепровода над проезжей частью КАД. Для этого необходимо перекрыть съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу. Теперь этим займутся с 23:00 13 ноября по 5:00 14 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на развязке КАД с Пулковском шоссе снова появился надземный переход. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».