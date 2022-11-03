На развязке КАД с Пулковском шоссе снова появился надземный переход

Спустя почти полгода с момента повреждения надземный переход, расположенный на развязке КАД с Пулковским шоссе, был восстановлен. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В мае 2022 года водитель грузового автомобиля не справился с управлением, что привело к опрокидыванию контейнера. Пострадавших в ДТП не было, но одна из опор наземного перехода оказалась повреждена. В связи с возникновением угрозы обрушения пролет был демонтирован.

Чтобы обезопасить автомобилистов в ночь со 2 на 3 ноября движение было полностью перекрыто. Специальный кран с грузоподъемностью в 100 тонн установил пролетное строение на полагающееся ему место.

Ранее Gazeta.spb сообщала, Петербурге завершили ремонт Пулковского шоссе. Общая протяженность участка, на котором проводились дорожные работы, составила 5,85 километра.