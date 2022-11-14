В Колпино сотрудница «Wildberries» ранила приятеля ножом

В Колпино сотрудница «Wildberries» ранила приятеля ножом
Фото: unsplash

Днем 12 ноября полицейские получили информацию о мужчине, поступившем в больницу из своей квартиры в Колпино с ножевым ранением. Его ему нанесла знакомая из «Wildberries».

Как стало известно Gazeta.spb, 13 ноября правоохранители задержали жительницу Колпино, 1994 года рождения, работающую кладовщиком в «Wildberries». Днем ранее в 14:00 она, распивая спиртное вместе с потерпевшим в его квартире, в результате спонтанно возникшей ссоры ударила его ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья с использованием оружия).

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что в Красногвардейском районе на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов около 17:30 произошла стрельба. Водитель автомобиля марки Kia в ходе дорожного конфликта выстрелил в окно BMW и скрылся с места происшествия.

Wildberries нападение с ножом


 

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В Колпино сотрудница «Wildberries» ранила приятеля ножом