В Красногвардейском районе дорожный конфликт BMW и Kia закончился стрельбой

В Красногвардейском районе дорожный конфликт BMW и Kia закончился стрельбой
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

На севере Петербурга рецидивист открыл огонь по водителю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 12 ноября, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о стрельбе на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов. Около половины шестого вечера водитель автомобиля марки Kia в ходе дорожного конфликта выстрелил в окно BMW, сломал зеркало заднего вида и скрылся с места происшествия. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

В семь вечера полиция у дома 7 по Кубинской улице по горячим следам задержала подозреваемого — неоднократно судимого за разбои и кражи 42-летнего безработного мужчину. У него изъяли устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар М-2» и 2 патрона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажир Jaguar устроил стрельбу из травмата на Конюшенной: подозревают ранее судимого мигранта.

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В Красногвардейском районе дорожный конфликт BMW и Kia закончился стрельбой