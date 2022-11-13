Пассажир Jaguar устроил стрельбу из травмата на Конюшенной: подозревают ранее судимого мигранта

В центре Петербурга приезжий на дорогой иномарке устроил пальбу у кафе. Возбуждено уголовное дело.

В ночь субботы, 12 ноября, в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о стрельбе у дома 2 по Конюшенной площади. Неизвестный открыл огонь из салона автомобиля марки Jaguar. Прибывшие правоохранители зафиксировали, что выстрелов было четыре или пять. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

В эту же ночь у дома 6 по улице Уральской была остановлена иномарка под управлением неработающей 38-летней женщины, в салоне находились: 31-летний и 37-летний мигранты. По версии следствия, у кафе стрелял ранее судимый по статье 119 УК РФ (угроза убийством) 31-летний мужчина, у которого изъяли травматический пистолет «МР-80-13Т», два магазина и пять патронов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ссора соседей на Ольминского закончилась стрельбой.