Синоптик Колесов: циклон «Сью» не задержится в Петербурге надолго

Циклон «Сью» уже оказывает влияние на погоду в Санкт-Петербурге, но никаких катаклизмов ждать не стоит. Ко второй половине дня 15 ноября он двинется в сторону Москвы.

Как сообщает Мойка78 со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, циклон принесет в город осадки. Они выпадут в первой половине дня в виде мокрого снега с дождем.

При этом, отметил эксперт, надолго снежный покров в Санкт-Петербурге не задержится ввиду «плюсовой» температуры 15 ноября. Однако автомобилистам следует быть особенно осторожными из-за возможного гололеда.

Также отмечается, что с середины недели в Северной столице температура воздуха упадет до минусовых значений. До конца выходных в городе еще несколько раз могут пройти небольшие снегопады. К настоящему времени западе Ленобласти и в Санкт-Петербурге уже выпало до 10-14 миллиметров осадков.