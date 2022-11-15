Метро Петербурга отмечает 67-й День Рождения

Во вторник, 15 ноября, метрополитен Северной столицы отмечает День Рождения. Первая линия метро от Автово до площади Восстания открылась 67 лет назад, напомнили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«К строительству были привлечены 25 тысяч человек из разных областей. Еще 300 специалистов – инженеров, механиков и проходчиков – приехали из столицы», – сообщили в публикации в официальном telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что в состав первой линии петербургского метро вошли 7 станций: «Площадь Восстания», «Владимирская», «Технологический институт», «Балтийская», «Нарвская», «Кировский завод» и «Автово».

Теперь на 5 линиях общей протяженностью больше 124,8 километра располагается уже 72 станции и 7 электродепо.

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