С сентября 2023 года детей-безбилетников запретят высаживать с поездов

По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Минтранс утвердил новые правила перевозок пассажиров, не позволяющие высаживать несовершеннолетних безбилетников. Запрет начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

В «уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» уже был установлен запрет на принудительную высадку безбилетников, не достигших 16-летия. Тем не менее, железнодорожных пассажироперевозок он не касался. Это, подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры, влечет опасность для детей.

«Это не новое веяние, подобный запрет уже действует в автобусах, трамваях и троллейбусах», – добавили в сообщении, отметив, что несовершеннолетний безбилетник будет передан полиции.

Запрет вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До тех пор пригородные пассажирские компании ориентировали на выполнение требований, аналогичных приказов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по мнению детского омбудсмена, допустимую скорость самокатов для детей нужно снизить до 20 км/ч.