Детский омбудсмен: допустимую скорость самокатов для детей нужно снизить до 20 км/ч

За девять месяцев зафиксировано 838 ДТП с участием электросамокатов. Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал решить проблему до весны. Одно из решений – введение скоростных ограничений для детей в 20 километров в час.

«Необходимо дополнительно снизить допустимую скорость СИМ хотя бы при использовании детьми не выше 20 км/ч», – процитировали слова уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованным данным, за 9 месяцев зафиксировано 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, 19 человек погибли. По мнению журналистки Марины Ахмедовой, присутствовавшей на заседании СПЧ, «ни электросамокату, ни электровелосипеду не место на тротуаре».

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