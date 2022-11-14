В Петербурге открылась горячая линия для жалоб на такси и каршеринг

Специалисты Роспотребнадзора с 15 ноября начнут консультировать жителей Санкт-Петербурга по вопросам такси и каршеринга. Им расскажут о защите прав потребителей и правилах оказания услуг по пассажирским перевозкам.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Северной столице, горячая линия будет действовать с 14 по 25 ноября с 09:00 до 17:00. В период с 12:00 по 13:00 – перерыв. Позвонив по номеру, можно подать жалобу по факту нарушения правил оказания транспортных услуг и прав потребителей водителями такси и каршеринга.

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения, несмотря на то что за прошедшие 9 месяцев число ДТП с участием водителей такси и каршеринга снизилось на 11%, оно по-прежнему велико. Так водители арендованных автомобилей совершили 384 ДТП, из которых 33 случая закончились летальным исходом. Еще 508 человек получили ранения.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что в Красногвардейском районе дорожный конфликт BMW и Kia закончился стрельбой.