Реинкарнация Дома Зингера доказала культурность Петербурга

Дом Зингера – один из символов «открыточного» Петербурга снова вернулся на карту прогулок по центру культурной столицы. Спустя почти 25 лет там открылся культовый городской магазин – «Дом книги». Газета.CПб решила проследить историю здания и вспомнить, кто заботился об одном из главных видов Петербурга.

Как у «Зингера» появился хозяин

В 90-е годы дом Зингера не был ветхим, с него не сыпалась штукатурка, но внутренние интерьеры требовали частичной реконструкции и постоянной заботы. Поэтому в 1999 здание сдали в аренду на 49 лет компаниям, близким к «Петербургскому агентству недвижимости», которое в свою очередь было связано с банкиром Андреем Исаевым (среди его активов Балтийский банк). С 2004 года началась реконструкция здания. Тогда же государственный магазин «Дом Книги», который располагался в здании с 1919 года, временно съехал. К 2006 году работы были завершены. Итоговый чек – 45 млн долларов (по курсу того времени 1,2 млрд рублей).

Правда, государственный магазин на прежнее место так и не вернулся. Вместо него появится частный «Дом книги», также связанный с банкиром Исаевым. Ни туристы, ни жители города, кажется, подмены не заметили. К тому же у городской сети к этому моменту уже наметились финансовые проблемы.

Родина «Вконтакте»

С 2010 года у Дома Зингера появляется новый постоялец – «Вконтакте». Здание на Невском проспекте долгое время было единственным «мозговым» центром и штаб-квартирой социальной сети, основанной Павлом Дуровым. Многие разработчики до сих воспринимают «Дом Книги» именно через призму «Вконтакте».

Причем в офис социальной сети, кажется, до сих пор можно водить экскурсии. Внутри – не хуже, чем у Google: залы для занятия спортом и отдыхом, доступ в купол, который раньше подсвечивался под настроение основателя соцсети. Обустройством штаб-квартиры IT-компания, кстати, занималась самостоятельно.

Бизнес-пертурбации

Казалось бы, ничто не может нарушить идиллию в одном из самых известных домов на Невском проспекте. Однако, девять лет назад у совладельцев «Балтийского банка» Андрея Исаева и Олега Шигаева произошел корпоративный конфликт. Результатом его стали громкие банкротные иски и подвешенное состояние «Дома Книги», который как и другие активы бизнесменов в последствии перешел под контроль «Альфа-Банка».

Конфликт вокруг Дома Зингера обострился в 2016. Тогда «Альфа-Банк» формально контролирующий здание стал получать арендную плату за помещения не с «Вконтакте» и книжного магазина, а от посредников: ООО «Казанский мост» и ООО «Книжный магазин №1». Согласно базе данных Спарк-Интерфакс, обе компании аффелированы с Андреем Исаевым.

Страсти достигли накала в пандемию. По документам арендная ставка снизилась с 810 рублей за кв. метр до 127 рублей. В ЗАО «Зингер» сочли такие планы сильно ниже рыночных и начали готовится к судебным баталиям.

Книги возвращаются домой

Результатом почти годовых споров в арбитраже стало выселение частного магазина «Дом Книги» из «Зингера». Спустя 24 года прежние помещения достались государственному магазину. Петербуржцы ждали открытия с весны. Согласно сообщениям вице-губернатора Бориса Пиотровского, всего на реконструкцию помещений «Дома книги» потратили порядка 200 млн рублей. В магазине обновили отделку стен, заказали дизайнерскую мебель и перепридумали популярные у туристов кафе.

В первый день работы магазин собрал большие очереди – петербуржцам и туристам приходилось ждать шанса протиснуться через двери, поближе к книгам. Однако, кажется, это только доказывает, что несмотря на свою сложную судьбу, Дом Зингера всегда будет востребован.