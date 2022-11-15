В Петербурге ребенок подстрелил себя из найденного пистолета

Несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга прострелил себе руку из найденного пистолета. Инцидент произошел 13 ноября. По словам отца ребенка, сейчас он чувствует себя хорошо.

«Слава богу, хорошо, перебинтованы», – заявил родитель.

Как сообщает телеканал 360, мальчик из Санкт-Петербурга нашел огнестрельное оружие в заброшенном доме, расположенном недалеко от дачного участка семейства в Псковской области. Ребенок попытался почистить оружие и непроизвольно выстрелил из него, чем нанес себе рану.

Родители доставили школьника в детскую городскую больницу №2 в Санкт-Петербурге. Там выяснилось, что у пострадавшего сквозная рана фаланги пальца и переломы еще двух фаланг. Мальчика доставили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.