В Петербурге ребенок подстрелил себя из найденного пистолета

В Петербурге ребенок подстрелил себя из найденного пистолета
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга прострелил себе руку из найденного пистолета. Инцидент произошел 13 ноября. По словам отца ребенка, сейчас он чувствует себя хорошо.

«Слава богу, хорошо, перебинтованы», – заявил родитель.

Как сообщает телеканал 360, мальчик из Санкт-Петербурга нашел огнестрельное оружие в заброшенном доме, расположенном недалеко от дачного участка семейства в Псковской области. Ребенок попытался почистить оружие и непроизвольно выстрелил из него, чем нанес себе рану.

Родители доставили школьника в детскую городскую больницу №2 в Санкт-Петербурге. Там выяснилось, что у пострадавшего сквозная рана фаланги пальца и переломы еще двух фаланг. Мальчика доставили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

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