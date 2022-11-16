В Пулково ввели третий уровень безопасности из-за угроз терактов

В аэропортах крупных российских городов готовятся к терактам. Угроза не обошла и Пулково.

В петербургском воздушном порту объявлен третий уровень опасности в связи с угрозами терактов. В режиме повышенной угрозы также работают столичные аэропорты. При данных обстоятельствах Шереметьево, Домодедово и Внуково работают впервые. Режим начал действовать с 10 ноября.

Как сообщают «Известия», в Пулково пояснили, что соблюдаются все необходимые меры по транспортной и авиационной безопасности. Об этом журналистам заявил источник в крупной российской авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково задержали мужчину с килограммом наркотика в желудке. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС). Как сообщили в официальном telegram-канале ведомства, злоумышленник доставлял в Россию партию запрещенного вещества из Бразилии за награду в 300 тысяч рублей.