В Пулково задержали мужчину с килограммом наркотика в желудке

В Пулково задержали мужчину с килограммом наркотика в желудке
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В аэропорту Пулково таможенниками был задержан мужчина, перевозивший в своем желудке килограмм запрещенного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

Как сообщили в официальном telegram-канале ведомства, злоумышленник доставлял в Россию партию запрещенного вещества из Бразилии за награду в 300 тысяч рублей.

«Рядом с аэропортом оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была получить наркотик и продать на территории Санкт-Петербурга», – уточнили в сообщении, добавив, что задержанная являлась организатором контрабанды.

Возбуждено уголовное дело. Контрабандистам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Ленинградской области муниципального образования «Сясьстройское городское поселение». Она обвиняется в мошенничестве на сумму в 3 млн рублей.

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В Пулково задержали мужчину с килограммом наркотика в желудке