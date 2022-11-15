В Ленобласти задержали глава администрации Сясьстроя

В Ленинградской области задержали главу администрации «Сясьстройского городского поселения» Волховского района. Ее подозревают в мошенничестве в рамках финансирования национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области, подозреваемые внесли недостоверные сведения в акты о сдачи-приемке выполненных работ, о стоимости выполненных работ и в иные документы в рамках договора, заключенного между коммерческой организацией и администрацией.

В рамках договора предполагалось благоустройство парака и пляжа в городе Сясьстрой. Стоимость работ оценивалась в 13 млн рублей. Подписание актов с заведомо недостоверными сведениями привело к необоснованному перечислению более 3 млн рублей на счет коммерческой организации. В настоящее время подозреваемые задержаны.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что с петербургского судостроительного завода «Пелла» пытаются получить более 800 млн рублей через суд.