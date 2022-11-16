МегаФон стал партнером петербургской информационно-справочной службы «122»

СПб ГУП «АТС Смольного» и МегаФон заключили соглашение, согласно которому оператор сотовой связи возьмет на себя задачу оповещения пользователей информационно-справочной службы «122». Им будет рассылаться информация о том, принята ли заявка на вызов врача на дом, какой статус ей присвоен и как он меняется со временем (в том случае, если происходят какие-то изменения).

Региональная информационно-справочная служба «122» пользуется популярностью у петербуржцев. Как сообщает СПб ГУП «АТС Смольного», только в октябре сервисом воспользовались 233 тыс. петербуржцев, которым нужно было вызвать врача на дом. Это самая частая причина обращения по данному номеру.

Коммуникационный сервис «МегаФон Хаб» будет информировать тех, кто оставил заявку на вызов доктора, посредством коротких текстовых сообщений (SMS). Они, по данным компании, остаются способом оповещения с самым высоким охватом и точностью. В этом отношении с ними не могут сравниться push-уведомления, социальные сети или другие каналы, в том числе мессенджеры.

Статистику по всем коммуникациям в расширенном виде будут вести специалисты «МегаФон Хаб». Данные будут резервироваться на базе двух дата-центров.

С помощью единой службы «122» горожане могут не только пригласить домой врача, но и получить широкий перечень информационно-справочных услуг, касающихся городского транспорта, ЖКХ, социальной защиты населения, здравоохранения, а также записаться на прием в медицинское учреждение города.