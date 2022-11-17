Праздник будет: в Петербурге установят новогоднюю ель почти за 7 млн рублей

Петербуржцев на новогодние праздники порадует елка. Однако она вышла городу дороже, чем в прошлом году.

Несмотря на то, что ранее сообщалось, что в Петербурге не будут праздновать Новый год, чтобы направить средства на помощь мобилизованным, елку все же установят. В этом году ее стоимость составила 7 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

В стоимость входят доставка, установка и украшение. В 2021 году праздничное дерево обошлось Северной столице на 1,5 миллиона рублей. Елка будет живой и в высоту 23 метра. Из украшений горожане увидят на ели традиционные шары, а также снеговиков, гирлянды и избы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев оставили без новогоднего салюта и новых украшений, их не будут закупать в этом году. Информацию подтвердил вице-губернатор Борис Пиотровский.