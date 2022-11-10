Петербуржцев оставили без новогоднего салюта и новых украшений

В 2023 году власти Санкт-Петербурга решили обойтись без традиционного праздничного салюта и новогоднего концерта. Также не будут закуплены и новые украшения. Информацию подтвердил вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Те украшения, которые были в прошлом году, они не исчезнут. Никаких масштабных украшений в этом году мы не будем покупать», – рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

Более скромное отмечание Нового года в Северной столице связано с урезанием части бюджета – сэкономленные средства будут отправлены на поддержку мобилизованных. Это скажется и на городских украшениях. Как отметил Борис Пиотровский, власти воспользуются тем, что было приобретено в прошлом году.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждый шестой россиянин мечтает о продлении новогодних каникул.