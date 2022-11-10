Петербуржцев оставили без новогоднего салюта и новых украшений

Петербуржцев оставили без новогоднего салюта и новых украшений
Фото: Gazeta.SPb

В 2023 году власти Санкт-Петербурга решили обойтись без традиционного праздничного салюта и новогоднего концерта. Также не будут закуплены и новые украшения. Информацию подтвердил вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Те украшения, которые были в прошлом году, они не исчезнут. Никаких масштабных украшений в этом году мы не будем покупать», – рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

Более скромное отмечание Нового года в Северной столице связано с урезанием части бюджета – сэкономленные средства будут отправлены на поддержку мобилизованных. Это скажется и на городских украшениях. Как отметил Борис Пиотровский, власти воспользуются тем, что было приобретено в прошлом году.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждый шестой россиянин мечтает о продлении новогодних каникул.

новогодние украшения Новый год


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Казна Петербурга пополнилась на один трлн рублей
МЧС: 11 ноября в Петербурге будет ветрено
С 11 декабря из Петербурга в Павловск запустят тактовое движение электричек
Виртуальный эксперт: билайн научился выявлять проблему на сети до ...
Петербуржцев оставили без новогоднего салюта и новых украшений
В Госдуме поддержали проект о зачислении детей под опекой одной семьи в ...
Перфоманс или жизненная необходимость: над каналом Грибоедова развесили белье
Петербургу возместят почти 27 млн рублей за Евро-2020