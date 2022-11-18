Петербуржцам рассказали, как присоединиться к проекту «Твой бюджет»

Финансирование в рамках программы «Твой бюджет» подняли с 15 млн рублей до 50 млн для каждого района Санкт-Петербурга. Об особенностях участия в программе рассказала заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

«“Твой бюджет” касается только вопросов благоустройства. Здесь можно подать заявку на благоустройство общественных пространств, зон, которые вы хотите преобразовать в садах и парках», – рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург», добавив, что речь идет как о небольших объектах, так и о крупных.

Лариса Канунникова также добавила, что к числу объектов, благоустроенных в рамках проекта, относятся обновленная Смоленская набережная, созданный сквер «Осенний марафон», открытый скейт-парк в Василеостровском районе Северной столицы.

Подать заявку жители города могут до 25 ноября на сайтах районных администраций.