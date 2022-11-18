Собственники нежилых помещений в Ленинградской области получают уведомления об отключении от теплоснабжения за долги

Кампанию по приостановке подачи теплоносителя в нежилые помещения из-за просроченной дебиторской задолженности начал филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области. Первые 19 должников в Кингисеппском, Всеволожском, Тихвинском, Лужском и Подпорожском районах уже получили соответствующие уведомления. По ним составлен план-график работ по отключениям.

Одно нежилое помещение (магазин), собственник которого задолжал поставщику коммунальных ресурсов более 500 тыс. рублей, уже отключено от теплоснабжения, как сообщили в компании. Собственники двух других помещений предпочли не доводить до крайней меры и оплатили большую часть суммы, которую задолжали, на месте.

Таким образом, с ноября текущего года должники уже внесли на счета филиала более 300 тысяч рублей.

Крайняя мера, которой является отключение от теплоснабжения, применяется только тогда, когда исчерпаны все другие способы воздействия. Чтобы ее избежать, сотрудники филиала проводят с потребителями постоянную работу, направленную на улучшение платежной дисциплины. Разъясняется необходимость своевременно оплачивать потреблённую тепловую энергию. До граждан доносится информация о том, что образование долга влечет за собой определенные последствия.

Как рассказали в компании «Газете.СПб», неполная или несвоевременная оплата тепловой энергии и теплоносителя влечет за собой штрафные санкции, которые применяются в отношении собственников помещений в МКД и жилых домах согласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Пени начисляются ежедневно в течение всего периода, когда платеж просрочен. При этом учитываются отдельные особенности, установленные соответствующими постановлениями Правительства РФ.

Существует множество способов оплаты за потребленную тепловую энергию, отметили в филиале. Потребители могут выбрать любой, который им удобен. Возникающие вопросы можно задать по электронной почте или контактному телефону отдела по сбыту компании.