Эксперт по кибербезопасности рассказал, как мошенники выбирают жертв

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как мошенники выбирают жертв

Сегодня стало известно об очередном случае мошенничества. В Санкт-Петербурге лже-сотрудник банка убедил пенсионера перевести на неизвестные счета 2,5 млн рублей с целью обезопасить накопления. Gazeta.spb узнала у эксперта по кибербезопасности Олега Сетова, какой логикой руководствуются мошенники при выборе жертв.

«По нашим данным в период пандемии все ушли в онлайн. Интернет-рассылки стали более массовыми, а их эффективность выросла в 1,5 раза», – рассказал он, добавив, что после февраля процент телефонных рассылок уменьшился.

По словам собеседника издания, не только пенсионеры являются целями мошенников. В качестве жертв они, в первую очередь, рассматривают категории граждан, которые остаются дома одни. К ним также относятся, например, матери, дети которых учатся, а мужья – работают.

«Звонок от незнакомца они воспринимают как возможность пообщаться», – подчеркнул Олег Сетов.

Он также отметил, что наибольшую опасность представляют мошенники, для которых фразы составляют хорошие психологи. Они учитывают психологический порог сумм, которые люди готовы отдать, и их реакции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что что делать при утечке данных в руки хакеров.