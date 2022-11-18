В Петербурге мошенники увели у пенсионера 2,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге лже-сотрудник банка убедил пенсионера 1947 года рождения перевести почти 2,5 млн рублей на указанные счета. Так он должен был защитить свои средства.

Как выяснила Gazeta.spb, во вторник, 16 ноября, жителю Санкт-Петербурга, позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банка. По его словам, со средствами потерпевшего производятся мошеннические действия. Пенсионер мог «защитить» деньги, переведя их на якобы безопасные счета.

С этой целью петербуржец перевел через банкоматы банков «ВТБ», «Санкт-Петербург» 2 495 000 рублей на счета, указанные мошенником. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.spb рассказала о том, как обезопасить пожилых родственников перед банками, требующими проценты по неподъемным кредитам. По словам эксперта, для этого предусмотрен закон о самозапрете на кредиты, действующий в России с 1 октября 2022 года.