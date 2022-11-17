Эксперт рассказал, как обезопасить пожилых родственников от долгов перед банками

В четверг, 17 ноября, президент России Владимир Путин заявил, о необходимости защитить пенсионеров-должников от банков, «пьющих кровь». Эксперт рассказал как это сделать.

Нередко пожилые люди берут небольшие кредиты и после не могут расплатиться за них до конца жизни. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с GazetaSPb пояснил, как спасти старших родственников от неприятностей с банковскими организациями.

С 1 октября 2022 года в России действует закон о самозапрете на кредиты. Он предоставляет россиянам возможность установить запрет на то, чтобы третьи лица могли брать кредит на данные гражданина. Чтобы воспользоваться им, необходимо подать заявление в МФЦ или на «Госуслугах». Тогда при желании оформить кредит на вас, заявителю будет отказано.

Специалист отметил важность объяснения пожилым, как пользоваться банковскими услугами.

«Финансовая грамотность для пенсионеров нужна, но пропагандировать ее необходимо масштабно, а банкам это не выгодно» – пояснил он.

Адамидов заключил, что вводить возрастные ограничения на кредиты стоит, но со стороны детей. Кредитки, считает он, не должны выдаваться школьникам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин раскритиковал банки, «пьющие кровь» из пенсионеров-должников.