Эрмитаж и лицей в Царском селе: где снимались шедевры Эльдара Рязанова

Культовый Режиссер Эльдар Рязанов мог бы отпраздновать сегодня, 18 ноября, своё 95-летие. Петербург для мастера кинематографа не был чужим городом. Газета.СПб решила собрать места, которые появляются в фильмах режиссёра. Получилась целая экскурсия.

Витебский вокзал

Витебский вокзал стал одной из ключевых локаций фильма Рязанова «Вокзал для двоих». Мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили рассказывает о встрече и развитии отношений между официанткой Верой и пианистом Платоном. Финальное объяснение героев происходит именно в Петербурге.

Картина, кстати, была участницей Каннского кинофестивале и взяла главный приз на Всесоюзном кинофестивале в 1983 году. Причем, только за первый год она собрала 35,8 миллионов зрителей.

Эрмитаж и Исаакиевский собор

Главные исторические достопримечательности Петербурга тоже получили свою минуту славы. По следам фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» стоит отправиться в Эрмитаж, Государственную певческую капеллу и Исаакиевский собор. Что в целом не удивительно, ведь легенда, озвученная в картине, гласит: во время революции под одним из львов в Ленинграде были спрятаны 9 миллиардов итальянских лир.

Собственно сюжет картины и строится на русских приключениях по поиску сокровищ – итальянцы последовательно уничтожают каменных львов на берегах Невы. Концовку спойлерить не будем, лучше сначала фильм посмотреть, а затем можно и львов на местах съемок проведать.

Петропавловская крепость

Заячий остров в картине Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» превратился в город Губернск. Причем один из главных героев фильма чиновник из Санкт-Петербурга. Так что выбор локации неудивителен. Чтобы погрузиться в атмосферу трагикомедии отправляться нужно в Ботный дом Петропавловской крепости. Там актёр Станислав Садальский пел «О бедном гусаре замолвите слово…».

Поселок Репино и Таврическая улица

Основные съемки фильма «Ключ от спальни» проходили в одном из домов на Таврической улице. Кроме этого, в картине легко узнать кадры побережья Финского залива и характерные для поселка Репино старинные дачи.

Сюжет фильма основан на фасе Жоржа Фейдо, действие которого перенесена в Россию начала XX века. История закручивается вокруг любовного треугольника: профессор-орнитолог Марусин влюбляется в замужнюю даму, но у той уже есть любовник.

Мемориальный музей-лицей в Пушкине

Виды на некогда Императорский Царскосельский лицей, а ныне музей запечатлены в одной из самых поздних картин режиссера Эльдара Рязанова – «Андерсен. Жизнь без любви». Хотя изначально мэтр планировал съемки в Дании.

В основу сюжета фильма положена биография Ханса Кристиана Андерсена. Картина показывает известного писатели через призму его романтических увлечений двумя женщинами: известной шведской оперной певицы Дженни Линд и Хенриеттой, дочерью морского адмирала.

Кажется, что юбилей известного и любимого многими режиссера хороший повод посвятить выходные открытию привычных для каждого петербуржца достопримечательностей. Программы по следам съемок Эльдара Рязанова как раз хватит и на субботу, и на воскресенье.