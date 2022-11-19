На Васильевском острове 22 ноября перекроют дороги из-за съемок фильма

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 22 ноября ограничат движение автомобильного транспорта из-за съемок художественного фильма «Почему ты такая злая». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно опубликованным данным, 22 ноября в период с 16:00 до 23:00 перекроют проезд по 4-5й линии Васильевского острова на участках от Университетской набережной до дома 1-3Г по 4-й линии.

Также в указанное время для автомобилистов будет недоступен Бугский переулок на участке от Волжского переулка до 4-5-й линии Василевского острова.

В пресс-службе комитета по транспорту уточнили, что на тех же участках будет введен запрет остановки в период с 00:00 по 10:00.

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